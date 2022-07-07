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В новосибирский зоопарк прибыли гепарды из африканской провинции

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Информация о новых жителях зоосада из Лимпопо появилась на сайте Россельхознадзора.

Россельхознадзор сообщил о благополучном окончании транспортировки в Новосибирск двух гепардов из провинции Лимпопо (Южная Африка).

«Выгрузку пары животных, прибывших авиарейсом из московского Шереметьево, проконтролировали специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области в аэропорту Толмачево. На всех этапах перевозки зоопарковых животных соблюдены ветеринарные требования», — сказано в сообщении.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило принял самца и самку гепардов и сообщает, что посетители уже могут посмотреть на них.

Фото: zoonovosib.ru

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