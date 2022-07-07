В Новосибирске после модернизации откроются три модельные библиотеки

В число шести библиотек региона, которые будут приведены к модельному стандарту в 2022 году, вошли городские библиотеки Кировского, Октябрьского и Первомайского районов Новосибирска. На модернизацию каждой из них в рамках национального проекта «Культура» выделено 5 млн. рублей. Библиотеки начнут работу уже в сентябре. Ход работ 6 июля проконтролировал замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

«Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции в стране по количеству открытых библиотек нового поколения. С 2019 по 2021 годы на территории региона появилось 14 модельных библиотек, в 2022 году будут модернизированы еще 6. Библиотеки такого формата становятся просветительскими, информационными и культурными центрами, где посетители разных возрастов получают информацию, участвуют в событиях различного масштаба, с пользой проводят досуг. Реализация этого направления нацпроекта «Культура» – на особом контроле министерства культуры Новосибирской области», – отметил господин Сазонов.