В Новосибирске после модернизации откроются три модельные библиотеки

На модернизацию каждой из них в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 5 миллионов рублей.
В число шести библиотек региона, которые будут приведены к модельному стандарту в 2022 году, вошли городские библиотеки Кировского, Октябрьского и Первомайского районов Новосибирска. На модернизацию каждой из них в рамках национального проекта «Культура» выделено 5 млн. рублей. Библиотеки начнут работу уже в сентябре. Ход работ 6 июля проконтролировал замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.
«Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции в стране по количеству открытых библиотек нового поколения. С 2019 по 2021 годы на территории региона появилось 14 модельных библиотек, в 2022 году будут модернизированы еще 6. Библиотеки такого формата становятся просветительскими, информационными и культурными центрами, где посетители разных возрастов получают информацию, участвуют в событиях различного масштаба, с пользой проводят досуг. Реализация этого направления нацпроекта «Культура» – на особом контроле министерства культуры Новосибирской области», – отметил господин Сазонов.
В каждой библиотеке, которая модернизируется в рамках национального проекта «Культура», пополняется книжный фонд, а также проводится повышение квалификации сотрудников. Три городские библиотеки откроют двери для читателей в статусе модельных в сентябре: в настоящее время там практически завершены капитальный и текущий ремонты, закуплена мебель, офисное и интерактивное оборудование.
Главное направление работы библиотеки им. Бориса Богаткова (филиале ЦБС Октябрьского района) – историко-патриотическое, основная целевая аудитория – подростки и молодежь. Коллектив реализует программу историко-патриотического воспитания «Летопись мужества» по формированию социально активной личности, обладающей чувством гражданского достоинства, любви к Отечеству, уважения к родному краю.
Стилистика Библиотеки семейного чтения им. Володи Дубинина (структурное подразделение Централизованной библиотечной системы им. Н.Г. Чернышевского Первомайского района) посвящена теме путешествия по «Стране БИБЛИО-вдохновение». Основные зоны библиотеки объединит «Тропа вдохновения», начинающаяся от стойки регистрации на входе в библиотеку. Пространство для выбора и чтения книг, общения, обсуждения, полезного времяпровождения осуществится в «Молодежном квартале», а детей ждет «Маленький город». Взрослые смогут пройтись по «Читающему бульвару», а любителям тишины можно заглянуть в «Тихий дворик». Особенностью библиотеки станет сказочный музей «На острове Буяне» – место для проведения театрализованных сказочных экскурсий, встреч со сказочниками, чтение сказок с обсуждением.
Модернизация библиотеки-клуба им. Н.Н. Носова реализуется на основе концепции «Библиотека роста». Природой заложен физиологический рост человека – первая модельная библиотека в Кировском районе попробует взять на себя роль партнёра природы и развивать интеллектуальные и творческие стороны взрослеющей личности. Библиотека планирует сотрудничать с драматическим театром «На Левом берегу» и творческой студией «Третий звонок».
Фото: архивы пресс-служб
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