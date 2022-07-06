Андрей Травников рассказал о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры Бердска

Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд руб., сообщил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск.

Глава Новосибирской области провел совещание по вопросу строительства и модернизации объектов инфраструктуры на территории Бердска по новой программе, которая сегодня реализуется в Российской Федерации — это продолжение программы модернизации коммунальной инфраструктуры Фонда реформирования ЖКХ.

Ранее наш регион участвовал в данной программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего поселка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Уже одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения поселка Мошково: Новосибирская область получит на эти цели 630 млн руб. федеральных средств. Работы ведутся под контролем правительства региона.

«Сегодня мы готовим заявку по вхождению в эту программу Бердска и заявляем два проекта: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной в связи с плохим состоянием действующей котельной ТГК-1 и перспективой вывода ее из эксплуатации. Общая стоимость этих двух проектов превышает 2 млрд руб., преимущественно это будут средства Фонда реформирования ЖКХ — они привлекают средства из Фонда национального благосостояния. Наша задача — убедиться в том, что мы готовы к быстрой реализации этого проекта. Это необходимо самому Бердску»,— заявил губернатор.

Условия участия в программе жесткие, подчеркнул Андрей Травников. «Если мы заявку подтверждаем, мы должны выдержать жесткие сроки по освоению средств. Когда мы направим заявку, мне предстоит выступать на правительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, защищать эту заявку. Ожидаем, что она будет рассмотрена в течение ближайших двух недель»,— уточнил глава области.

После ее одобрения должна стартовать реализация проекта: часть средств необходимо освоить в 2022 году, а полное завершение проекта — осуществить к 2024 году.

Фото: архивы пресс-служб