В новосибирском метро появился вагон-музей первого ректора НГТУ

Георгий Лыщинский возглавлял Новосибирский технический университет на протяжении 35 лет.
В новосибирском метрополитене появился вагон, посвященный первому ректору НГТУ, почетному гражданину Новосибирска Георгию Лыщинскому. В экспозиции, размещенной внутри вагона метро, представлены архивные фото и материалы, рассказывающие о профессоре Лыщинском.
Георгий Лыщинский возглавлял университет на протяжении 35 лет, с момента создания вуза. Он приехал в Новосибирск в 1955 году с первой «волной» молодых ученых, прибывавших в город для работы в только что открывшемся электротехническом институте.
К этому времени за плечами Лыщинского было окончание Московского энергетического института, защита кандидатской диссертации и работа во Львовском политехническом институте. Сразу же он был назначен заместителем директора, а спустя несколько месяцев, в мае 1955 года, кандидат технических наук, доцент Лыщинский возглавил НЭТИ, став его первым ректором, и занимал эту должность до 1990 года.
Под его руководством развернулось строительство вуза: возводились учебные корпуса и общежития, создавались отделы и подразделения культурного, оздоровительного и спортивного назначения. В эти же годы складывался научно-педагогический коллектив, проводилась испытательная работа среди студенчества; закладывались традиции института. С именем Лыщинского связана и разработка новых направлений в организации учебного процесса: впервые в стране в техническом вузе им был создан гуманитарный факультет, кафедры педагогики и психологии.
Фото: архивы пресс-служб
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