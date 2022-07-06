18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В новосибирском метро появился вагон-музей первого ректора НГТУ

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Георгий Лыщинский возглавлял Новосибирский технический университет на протяжении 35 лет.

В новосибирском метрополитене появился вагон, посвященный первому ректору НГТУ, почетному гражданину Новосибирска Георгию Лыщинскому. В экспозиции, размещенной внутри вагона метро, представлены архивные фото и материалы, рассказывающие о профессоре Лыщинском.

Георгий Лыщинский возглавлял университет на протяжении 35 лет, с момента создания вуза. Он приехал в Новосибирск в 1955 году с первой «волной» молодых ученых, прибывавших в город для работы в только что открывшемся электротехническом институте.

К этому времени за плечами Лыщинского было окончание Московского энергетического института, защита кандидатской диссертации и работа во Львовском политехническом институте. Сразу же он был назначен заместителем директора, а спустя несколько месяцев, в мае 1955 года, кандидат технических наук, доцент Лыщинский возглавил НЭТИ, став его первым ректором, и занимал эту должность до 1990 года.

Под его руководством развернулось строительство вуза: возводились учебные корпуса и общежития, создавались отделы и подразделения культурного, оздоровительного и спортивного назначения. В эти же годы складывался научно-педагогический коллектив, проводилась испытательная работа среди студенчества; закладывались традиции института. С именем Лыщинского связана и разработка новых направлений в организации учебного процесса: впервые в стране в техническом вузе им был создан гуманитарный факультет, кафедры педагогики и психологии.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: