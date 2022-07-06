В новосибирском метро появился вагон-музей первого ректора НГТУ

К этому времени за плечами Лыщинского было окончание Московского энергетического института, защита кандидатской диссертации и работа во Львовском политехническом институте. Сразу же он был назначен заместителем директора, а спустя несколько месяцев, в мае 1955 года, кандидат технических наук, доцент Лыщинский возглавил НЭТИ, став его первым ректором, и занимал эту должность до 1990 года.

Под его руководством развернулось строительство вуза: возводились учебные корпуса и общежития, создавались отделы и подразделения культурного, оздоровительного и спортивного назначения. В эти же годы складывался научно-педагогический коллектив, проводилась испытательная работа среди студенчества; закладывались традиции института. С именем Лыщинского связана и разработка новых направлений в организации учебного процесса: впервые в стране в техническом вузе им был создан гуманитарный факультет, кафедры педагогики и психологии.

Фото: архивы пресс-служб