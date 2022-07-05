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На Ивана Купала в Новосибирске отключат фонтаны

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Об этом сообщил директор «Горфонтана» Валерий Науменко.

7 июля, на Ивана Купала, в Новосибирске отключат фонтаны. Как отметил директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко, это традиционная мера, так как в праздник могут пострадать люди из-за любителей обливаться.

«Мы это делаем, чтобы избежать вандализма. На Ивана Купалу ребятня любит поливать прохожих водой. Сценарии могут быть разные: зальют важные документы или дорогой телефон, может возникнуть конфликт, а то и драка. Поэтому фонтаны выключаем, осушаем. А в высохшем фонтане веселиться не круто», – рассказал Науменко «Новосибирским Новостям».

При этом сливать воду из фонтанов будут не везде. Так, в фонтане у ГПНТД находится 900 тонн жидкости – это столько же, сколько во всех фонтах города.

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