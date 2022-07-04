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На экране — белый шум. У новосибирцев перестали показывать телеканалы

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С 4 по 10 июля возможны перерывы в трансляции телерадиосигнала.

С 4 по 10 июля, согласно данным, опубликованным Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала.

Эта проблема затронет несколько населенных пунктов: в селе Белое (Карасукский район) и в Черепаново в один из дней пропадет сигнал каналов «РТРС-1», «РТРС-2», «Радио России ГТРК Новосибирск». В Новосибирске - «РТРС-2», «49 канал», «Суббота», «Ю-канал», «Дисней» и «РТРС-1».

На сайте РТРС отмечается: «Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий».

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