Молодежные библиотеки Донецка и Новосибирска подписали соглашение о сотрудничестве

Директор Новосибирской областной молодежной библиотеки Татьяна Терентьева заключила соглашение о сотрудничестве с директором Донецкой республиканской библиотеки для молодежи Наталией Коваленко. Соглашение предполагает реализацию совместных проектов в сфере культуры и популяризации чтения.

«Большой опыт, накопленный двумя молодежными библиотеками, заложит основу для плодотворной работы. Уверен, совместная деятельность в рамках соглашения и объединение лучших практик работы с молодыми читателями позволит расширить возможности и послужит укреплению культурных и профессиональных связей», – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.



В рамках соглашения запланировано проведение совместных исследований и участие в профильных конкурсах. Важным направлением станет участие сотрудников Донецкой республиканской библиотеки для молодежи в ряде профессиональных проектов Новосибирской областной молодежной библиотеки.



В их числе – профессиональный конкурс актуальных форматов работы библиотек с молодежью «Ex professo (со знанием дела)», направленный на выявление и популяризацию лучших практик по организации работы библиотек с подростками и молодежью, а также ежегодная акция «Библиодиктант» – Донецкая библиотека станет одной из площадок акции и проведет не только традиционное тестирование, но и мероприятия по привлечению внимания к библиотекам и библиотечным профессиям (интеллектуальные игры, квизы, квесты). Также партнеры примут участие в тренингах, практикумах и дискуссиях Межрегиональной летней школы молодых библиотекарей, которая проходит в Новосибирской области ежегодно с 2005 года. Кроме того, читатели Донецкой республиканской библиотеки смогут принять участие в Областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия», в рамках которого молодые люди в разных форматах рассказывают о своих читательских предпочтениях и любимых произведениях.



Церемония подписания состоялась в рамках традиционного библио-инкубатора «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному развитию», который состоялся в Новосибирской областной молодежной библиотеке. Представители Донецкой библиотеки приняли участие в стажировке, направленной на создание коммуникационной и информационно-методической площадки для эффективного взаимодействия и развития молодых библиотекарей.