На картах 2ГИС появились вольеры с животными Новосибирского зоопарка

Благодаря этому гостям зоопарка будет легче ориентироваться среди богатого мира фауны.
На картах 2ГИС появилась детальная схема Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Известно, что над детализацией зоопарка работали два месяца. На карте можно увидеть 231 вольер, 47 организаций и пешеходные дорожки.
Ожидается, что детализация поможет упростить прогулки по зоопарку. Теперь пользователи могут прокладывать маршрут между вольерами.
Фото: zoonovosib.ru
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