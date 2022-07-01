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На картах 2ГИС появились вольеры с животными Новосибирского зоопарка

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Благодаря этому гостям зоопарка будет легче ориентироваться среди богатого мира фауны.

На картах 2ГИС появилась детальная схема Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что над детализацией зоопарка работали два месяца. На карте можно увидеть 231 вольер, 47 организаций и пешеходные дорожки.

Ожидается, что детализация поможет упростить прогулки по зоопарку. Теперь пользователи могут прокладывать маршрут между вольерами.

Фото: zoonovosib.ru

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