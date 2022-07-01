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После ливней в Новосибирской области стартовал сезон белых грибов

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Среди особенно популярных локаций для «тихой охоты» — Заельцовский бор, ТЭЦ-5 и Каменка.

В новосибирских лесах после сильных дождей открылся сезон белых грибов. Фото своего урожая сибиряки активно публикуют в соцсетях.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» любители тихой охоты делятся любимыми местами, количеством и качеством собранного урожая, а также дают друг другу советы. Наиболее распространенными местами у грибников являются Каменка, Заельцовский бор и ТЭЦ-5. Также сибиряки не упускают возможность собрать урожай и просто в лесистых местностях области.

Жители отмечают, что находили в окрестностях областного центра не только белые грибы, но также сыроежки, коровники и лисички.

 

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