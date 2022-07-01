После ливней в Новосибирской области стартовал сезон белых грибов

В новосибирских лесах после сильных дождей открылся сезон белых грибов. Фото своего урожая сибиряки активно публикуют в соцсетях.



В группе «Грибы и грибные места Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» любители тихой охоты делятся любимыми местами, количеством и качеством собранного урожая, а также дают друг другу советы. Наиболее распространенными местами у грибников являются Каменка, Заельцовский бор и ТЭЦ-5. Также сибиряки не упускают возможность собрать урожай и просто в лесистых местностях области.



Жители отмечают, что находили в окрестностях областного центра не только белые грибы, но также сыроежки, коровники и лисички.



