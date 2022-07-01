Новосибирск попадет на новую «десятирублевку»

Центробанк России проводит обновление рублевых купюр. На десятирублевой купюре будет изображение Новосибирска — вместо Красноярска. На лицевой стороне банкноты разместят изображение Новосибирска, а на обратной — Сибирского федерального округа.

Отметим, что модернизация коснулась многих других купюр:

· 10 рублей — Новосибирск (прежде Красноярск)

· 50 рублей — Петербург

· 100 рублей — Москва

· 500 рублей — Пятигорск (прежде Архангельск)

· 1000 рублей — Нижний Новгород (прежде Ярославль)

· 5000 рублей — Екатеринбург (прежде Хабаровск)

Обновленный дизайн купюр будет состоять из изображения города на лицевой части, и изображения достопримечательностей на обратной стороне. В 2023 году планируется пустить в оборот новые пятитысячные и тысячные банкноты, в 2024 году — выйдет обновленное оформление пятисот рублей, а в 2025 году выйдут десятирублевые и пятидесятирублевые купюры.