630 миллионов рублей направят Новосибирской области на модернизацию системы теплоснабжения

630 миллионов рублей из федерального бюджета получит Новосибирская область на модернизацию системы теплоснабжения в поселке городского типа Мошково. До конца 2023 года в Мошково планируют вывести из эксплуатации шесть угольных котельных, построить пять новых газовых котельных, реконструировать один центральный тепловой пункт, построить новые тепловые сети. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.



«Необходимо реконструировать ЦТП «Западная», построить новые тепловые сети протяженностью 15 км. Реализация проектов планируется до конца 2023 года», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.



Реализация проекта улучшит теплоснабжение более чем трех тысяч человек. Необходимость реконструкции обусловлена высокой степенью износа (70-90%) котельных и тепловых сетей в посёлке.



Этот проект станет четвёртым в комплексной модернизации систем теплоснабжения городов и поселков региона. В период с 2016 по 2020 год в Новосибирской области успешно завершены три таких проекта: в рабочем посёлке Маслянино, городах Обь и Черепаново. Общие затраты составили 1 млрд 410 млн рублей.