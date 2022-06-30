В Кировском районе Новосибирска Спасли заблудившуюся косулю

Госинспектор отдела охраны животного мира министерства природных ресурсов и экологии Константин Спольник 29 июня спас косулю в Кировском районе Новосибирска.

Как прокомментировал специалист, самка косули, рожденная в прошлом году, заблудилась среди огородов частного сектора вблизи Северо-Чемского микрорайона Новосибирска. После осмотра, в ходе которого в области бедра животного была обнаружена давняя и уже засохшая рана, не угрожающая его жизни, косуля была погружена в УАЗ, вывезена из города и выпущена в естественную среду обитания.



Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии выражают благодарность неравнодушным гражданам, сообщившим в диспетчерскую службу информацию об обнаружении косули.



В регионе работает единый номер лесного хозяйства – 8 (383) 200-10-35. Федеральный телефон прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00.