Период отключения горячей воды в Новосибирске затягивается

Мэрия Новосибирска и Сибирская генерирующая компания (СГК) решили скорректировать сроки трех финальных этапов гидравлических испытаний. Изменения коснулись трех зон: зоны теплоснабжения ТЭЦ-2 (Городской вывод); Кировской районной котельной №1, а также сектора теплоснабжения ТЭЦ-5 — контура Перекачивающей насосной станции №11.

В результате прохождения половины плана гидравлических испытаний выявлено много сложных дефектов, устранение которых требует больше времени, чем было запланировано изначально. Пока самым сложным по объему повреждений и продолжительности ремонтов оказался сектор теплоснабжения ТЭЦ-3 — в левобережье, сообщают в СГК.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-2, Городской вывод

Перенос гидравлических испытаний на 13 дней. По новому графику испытания начнутся 11 июля, а максимальный срок отсутствия горячей воды определен до 17 июля.

На этом же этапе, в связи с профилактическими работами на трубопроводах головного участка Городского вывода от ТЭЦ-2, возможны отключения горячего водоснабжения на части улиц Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов.

Зона теплоснабжения Кировской районной котельной №1

Перенос гидравлических испытаний на 15 дней. Актуальная дата начала опрессовки — 20 июля; горячее водоснабжения должно быть возобновлено не позднее 31 июля включительно.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-5, сектор Перекачивающей насосной станции №11

Перенос гидравлических испытаний на 11 дней. Проверка труб начнется 3 августа, а предельный срок отсутствия горячего водоснабжения определен до 14 августа включительно.