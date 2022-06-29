Из-за санкций запуск шестой станции первой очереди новосибирского СКИФа откладывается

Срок введения одной из шести экспериментальных станций первой очереди Центра коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» переносится из-за санкционных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС расказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Ранее сообщалось, что часть станций планировалось поставить Великобритании из Германии.

«Шестая станция отодвинута в сроках введения, и это связано, в первую очередь, со сложным оборудованием, которое реально поставить к 2024 году мы не успеем именно в связи с санкционными мерами. Но это совсем не значит, что мы отказались от этой станции, потому что реально мы говорим, что полный контур СКИФа — это 30 станций, и постепенно, поэтапно они естественно будут вводиться», — отметила госпожа Мануйлова.

По словам замгубернатора, технологические решения по наполнению станций оборудованием в том числе включают в себя и переход на отечественные разработки.

Строительство научной установки ведется в наукограде Кольцово по Новосибирском с прошлого года.

Фото: архивы пресс-служб