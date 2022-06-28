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Новосибирцам представили дизайн-проект реконструкции парка Кирова в классическом стиле

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Принять участие в обсуждение дизайн-проекта можно до 11 июля.

green.novo-sibirsk.ru

Новосибирцев приглашают принять участие в общественном обсуждении дизайн-проекта реконструкции парка имени С. М. Кирова, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска между улицами Станиславского, Широкая и Котовского. Обсуждение в очном формате пройдет 1 июля большом зале администрации Ленинского района.

Концепция реконструкции парка звучит как «возрождение» и состоит в восстановлении паркового ландшафта в классическом стиле.

Дизайн-проектом предусмотрено:

- функциональное зонирование территории;

- дизайн-код;

- предложения по навигации, павильонам и парковой мебели;

- архитектурная концепция;

- решения по покрытиям дорожно-тропиночной сети;

- решения по дизайну системы освещения и ландшафтной подсветки;

- ландшафтная концепция (формирование тематических садов, украшения вазонами и парковыми скульптурами).

 

У всех желающих есть возможность ознакомиться с дизайн-проектом в онлайн-формате:

можно оставить свои пожелания и задать вопросы по решениям данного проекта в комментариях к этой новости или на почту: depculture54@gmail.com

Онлайн- обсуждение уже стартовало и будет проходить до 11 июля на сайте «Зеленый Новосибирск».

Ознакомиться с дизайн-проектом

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