В новосибирском правительстве обсудили развитие региональных автодорог

Поручения областному минтрансу по итогам прошедшего IX Международного Сибирского транспортного форума дал губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 июня.

«Конкретно в перечень поручений прошу включить задачу, которая проходила рефреном: практически на всех площадках звучала тема развития опорной сети региональных дорог, – подчеркнул глава региона. – Как вы знаете, президент сформулировал поручение на ближайшие пять лет: мы должны привести к нормативному состоянию не менее 85% дорог региона. Если раньше эта задача касалась дорог мегаполиса и агломерации, то сегодня это касается большой сети региональных дорог. В перечень попали все основные дороги, которые соединяют районные центры Новосибирской области с прилегающими территориями. Теперь задача ближайших недель − разработать план работ по приведению к нормативу не менее 85% дорог, определить источники и объём финансирования, основные проектные решения».

Губернатор высоко оценил организацию и проведение IX Международного Сибирского транспортного форума. «Форум прошел очень масштабно – это связано с тем, что он прошел очень своевременно – именно сегодня тот период, когда мы все переоцениваем значимость логистики и транспорта. Повестка форума получилась очень деловая, дискуссии предметными, иногда острыми, что тоже важно. Мы все находились в поиске новых подходов, решений, новой стратегии транспортного комплекса не только Сибири, но и всей России. На этом фоне еще раз очень наглядно, явно стало видно значимость транспортного узла, всей транспортной сети Новосибирской области на транспортной карте России», – отметил Андрей Травников.

Фото: архивы пресс-служб