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Движение по четвертому мосту через Обь запустят позже намеченного срока

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В условиях санкционных ограничений монтаж вантовой части моста затягивается.

Открытие технического движения по четвертому мосту через Обь придется перенести. Об этом заявил подрядчик строительства объекта — ГК «ВИС», пишет VN.ru.

В ходе Сибирского транспортного форума представители компании-концессионера объяснили, что не смогут запустить движение по мосту к концу 2022 года из-за санкций. При этом концессию обещают реализовать согласно плану — развязки будут достроены, как и прежде сообщалось, до конца будущего года.

Причиной задержек открытия движения стал монтаж вантовой части моста. Работы должны были производить иностранные специалисты, однако с учетом геополитической обстановки им пришлось искать замену.

«В связи с ситуацией, которая произошла сейчас, сроки сдвинулись ориентировочно на три месяца, — отметил руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский. — Монтаж вант начнется только в следующем году».

Фото: vis-group.ru

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