18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Какое место Новосибирск занял в рейтинге городов для гастротуризма?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Путешественники отмечают, что в нашем городе потрясающий стритфуд.

Сервис bronevik.com составил топ городов для гастрономического туризма. В подборке рекомендуемых к посещению мест оказался и Новосибирск.

Гостей Казани не оставляют равнодушными эчпочмак, губадия, кыстыбай и чак-чак Устрицы и мидии обязательны к употреблению в Краснодаре. Первоклассную оленину приготовят в Якутске. Знаменитое игристое вино и качественный сервис предлагают в Абрау-Дюрсо. А за вкуснейшим стритфудом отправляются в Новосибирск.

По данным авторов гастрорейтинга, визитная карточка нашего города — богатое разнообразие уличной еды: от шаурмы до знаменитых пышек. Знакомые и даже привычные блюда с сибирским шармом — настоящее достояние города, утверждают эксперты. Самым любимым блюдом как среди новосибирцев, так и среди гостей города, названы пельмени.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: