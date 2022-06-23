Какое место Новосибирск занял в рейтинге городов для гастротуризма?

Сервис bronevik.com составил топ городов для гастрономического туризма. В подборке рекомендуемых к посещению мест оказался и Новосибирск.

Гостей Казани не оставляют равнодушными эчпочмак, губадия, кыстыбай и чак-чак Устрицы и мидии обязательны к употреблению в Краснодаре. Первоклассную оленину приготовят в Якутске. Знаменитое игристое вино и качественный сервис предлагают в Абрау-Дюрсо. А за вкуснейшим стритфудом отправляются в Новосибирск.

По данным авторов гастрорейтинга, визитная карточка нашего города — богатое разнообразие уличной еды: от шаурмы до знаменитых пышек. Знакомые и даже привычные блюда с сибирским шармом — настоящее достояние города, утверждают эксперты. Самым любимым блюдом как среди новосибирцев, так и среди гостей города, названы пельмени.