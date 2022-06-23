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Новосибирский СКИФ получил дополнительное финансирование в размере 10 миллиардов рублей

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С учетом этой суммы объем финансирования синхротрона сейчас составляет более 47 миллиардов.

На 10 млрд рублей увеличен объем финансирования научной установки класса «мегасайнс» — синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Соответствующий приказ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Решение связано с уточнением ключевых технических параметров установки. Деньги будут перечисляться тремя траншами в 2022–2024 годах», — сказано в сообщении правительства РФ.

С учетом дополнительных вливаний объем финансирования проекта составил более 47 млрд рублей.

Напомним, СКИФ строится в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Работы по возведению установки стартовали в августе прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Фото: архивы пресс-служб

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