Как новосибирцы решили назвать скверы возле ГПНТБ и НОВАТа?

Завершилось голосование по выбору названий для двух новосибирских скверов. Речь идет о зеленых зонах, расположенных за оперным театром и возле ГПНТБ. Имена для них выбирали с 7-го до 21 июня.

Самым удачным названием для сквера за НОВАТом посчитали «Тринадцатый трамвай» — в честь трамвая одноименного маршрута, который был установлен позади театра в качестве памятника. За него проголосовало 211 человек (54%). Среди других вариантов предлагали «Кузнецкий сквер» и Сквер имени В.Д. Вегмана — их поддержали 107 человек (27%) и 54 человека (14%) соответственно.

В голосовании, посвященном выбору названия скверу возле ГПНТБ, наибольшее число голосов (50%) набрал вариант «Сквер имени Воловика». Анатолий Афанасьевич Воловик был советским архитектором и автором проекта строительства библиотеки. Также сквер хотели назвать «Библиотечный» (33% голосов) и «Весна» (16%).

Фото: 2ГИС