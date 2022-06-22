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С 1 июля новосибирцы будут платить больше за услуги ЖКХ

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Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся с 1 июля в Новосибирске. Их изменение утверждено Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Цена за кубометр холодной воды (поставщик услуги «Горводоканал») вырастет с 20,35 рубля до 21,4 рубля.

Стоимость кубометра горячей воды от «Сибирской генерирующей компании» составит 124,02 рубля (рост на 5,19%).

Плата за отопление поднимется с 1505,98 рубля до 1584,28 рубля за Гкал.

Цена за электричество составит 3,08 рубля за кВт·ч (ранее было 2,93 рубля).

Вывоз ТКО регоператором «Экология-Новосибирск» станет стоить 462,48 рубля за кубометр.

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