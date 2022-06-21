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Новосибирцам рекомендуют отказаться от купания на пляжах Обского моря

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Причина — несоответствие воды санитарным нормам.

Новосибирцев попросили воздержаться от купания на пляжах Обского моря. Об этом сообщили в ГУ и ЧС Советского района. Дело в том, что, по данным специалистов Роспотребнадзора, пробы воды не полностью  соответствуют требованиям СанПиНа.

В ГУ И ЧС Советского района подчеркнули, что такая вода «не должна попадать в рот, нос или открытые раны на теле. Ноги промочить — можно, купаться целиком — не рекомендуем».

Отметим, что в нашем городе официально заработали шесть пляжей: на территории парка «Бугринская роща», на территории парка «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «Каменный», «Бумеранг», а также коммерческий парк отдыха «Звезда».

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