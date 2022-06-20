Когда новосибирцы встретят летнее солнцестояние?

День летнего солнцестояние — не только календарное событие, но и астрономическое, отмечают в Большом новосибирском планетарии. В этом году самый долгий день выпадает на 21 июня.

«21 июня в Новосибирске свершится астрономическое и в то же время календарное событие – летнее солнцестояние. Астрономически это произойдет в 16 часов 13 минут местного времени, — рассказал специалист новосибирского планетария Олег Кашин. — При этом 21-го и 22-го июня световой день в Новосибирске составит 17 часов 23 минуты и 7 секунд и будет самым продолжительным в течение года».