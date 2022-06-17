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На Красном проспекте в Новосибирске появилась живая изгородь из кустов сирени и смородины

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В центре города обычный металлический забор заменили «зеленым».

На Красном проспекте в Новосибирске демонтировали металлический забор, а вместо него высадили кусты смородины и сирени. Необычный «забор» посадили на участке от улицы Горького до Краеведческого музея. Об этом рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила госпожа Терешкова, идея размещения кустарниковых вместо металлических ограждений между пешеходной и проезжей частями улиц была согласована с дорожными службами.2

Для Новосибирске это первый «естественный» забор. Отметим, что по ГОСТу, металлические заборы разрешается демонтировать и поставить кустарниковые ограждения, если их высота будет не более 80 сантиметров.

Фото: страница «ВКонтакте» Анны Терешковой

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