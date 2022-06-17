58 новых троллейбусов получит Новосибирск в течение трех лет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале сообщил о том, что в наш город поступят 58 новых троллейбусов.

Мэр отметил, что первые девять троллейбусов появятся на дорогах Новосибирска уже до конца 2022 года.

«В апреле подали заявку в Минтранс РФ. По результатам конкурса Новосибирск — на первом месте, город получит 58 новых троллейбусов. Уже в этом году придут первые девять машин», — написал градоначальник.

Анатолий Локоть подчеркнул, что во всех троллейбусах предусмотрен автономный ход, который позволит продлить и оптимизировать некоторые маршруты.

Фото: 2ГИС