В какую сумму обошлась реконструкция Заельцовского парка в Новосибирске?

На 90% завершено благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске. По словам мэра Анатолия Локтя, парк откроется ко Дню города. Часть работ закончат уже осенью, в октябре, когда поступит последнее оборудование.

«Контракт реконструкции Заельцовского парка был заключен на два года, работы будут завершены в октябре. Стоимость контракта с учётом конкурсных процедур – 170 млн рублей. Однако после известных событий произошло удорожание, и сумма увеличилась до 190 млн рублей. По этой же причине произошёл и перенос сроков полного окончания работ», – отметил мэр.

Работы по благоустройству были начаты с замены коммуникаций. В частности, кабель спрятан под землю, обновлены водопровод, канализация, линия освещения. Были разделены пешеходная и велосипедная зоны. В центре парка сохранилась и модернизирована площадка со старой сценой.

По словам градоначальника, в октябре завершат монтаж малой сцены и обустройство технической зоны. Станет больше парковок для машин за счет муниципальной земли. Срок ее аренды частной организацией завершается. Также благоустроят остановку общественного транспорта и отремонтируют дорогу

Площадь Заельцовского парка составляет около 37 гектаров, из них благоустроено 7 га. В парке заново выложили тротуарной плиткой центральную аллею протяженностью около 1,5 км.

Как рассказала заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, в проекте учли опыт благоустройства Михайловской набережной. Так, центральная часть аллеи предназначена для спокойных прогулок, а параллельная ей заасфальтированная дорожка – для езды на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Кроме того, для велосипедистов создана сеть отдельных дорожек: весь маршрут составляет почти 4 км.

Также появились дорожки для скандинавской ходьбы и экотропа, на которой можно увидеть растения сибирских сосновых боров. В парке теперь есть дог-боксы, предназначенные для собаководов, экологичные детские площадки из дерева, а также экспозиции экотропы, на которых в миниатюре представлена вся растительность соснового бора. За безопасностью горожан и порядком следят видеокамеры (около 80).

При благоустройстве Заельцовского парка убрали 19 старых деревьев, два из которых – это сосны, а остальные – клены. Была реконструирована центральная яблоневая аллея, высажены ивы, которые будут формировать прибрежный ландшафт и спасать участки парка от подтопления. Также появились домики для насекомых и птиц.

Фото: 2ГИС