18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На левом берегу Оби появится новый автовокзал

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Начало строительства запланировано на 2027 год.

Городские власти сообщили о планах построить автовокзал в левобережной части Новосибирска, в районе улицы Петухова. Как рассказали НДН.инфо в пресс-службе мэрии, работы запланированы на 2027-2028 годы.

«Строительство автовокзала в районе ул. Петухова предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска»,— прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что сведениями о выполнении работ по проектированию объекта департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города в данный момент не располагает.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: