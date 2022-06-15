На левом берегу Оби появится новый автовокзал

Городские власти сообщили о планах построить автовокзал в левобережной части Новосибирска, в районе улицы Петухова. Как рассказали НДН.инфо в пресс-службе мэрии, работы запланированы на 2027-2028 годы.

«Строительство автовокзала в районе ул. Петухова предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска»,— прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что сведениями о выполнении работ по проектированию объекта департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города в данный момент не располагает.