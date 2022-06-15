Движение по улице Ипподромской в Новосибирске ограничат на три месяца

Городские власти предупредили новосибирцев об ограничении движения по улице Ипподромской на три месяца — с 20 июня по 20 сентября текущего года. Проект постановления появился на официальном портале городской администрации 14 июня.

«Ввести временное ограничение движения транспортных средств по верхней части улицы Ипподромской в Центральном районе путем сужения проезжей части на восемь метров в районе дома № 120 по улице Николая Островского», – сказано в документе.

Ограничения связаны с проведением земляных работ по техническому перевооружению тепловой сети.



