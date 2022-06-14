Сколько стоила высадка лип возле здания новосибирского правительства?

Сотрудники МАУ «Горзеленхоз» произвели вырубку елей у здания новосибирского правительства. Хвойные деревья пришлось вырубить, поскольку они погибли.

«Погибли или находятся в «усыхающем» состоянии. Специалистами «Центра защиты леса Новосибирской области» по итогам обследования насаждений было выдано заключение, что причиной такого состояния деревьев являются неблагоприятные городские условия — повышенная запыленность, загазованность, световой режим, а также зараженность большой еловой ложнощитовкой, что делает пересадку их в более благоприятные условия, например на лесные участки, невозможной», — прокомментировали в региональном правительстве.

На смену елям пришли липы, их высадили буквально на следующий день после вырубки. Всего посажено одиннадцать деревьев (мелколистные или сердцевидные сорта липы).

«Саженцы были приобретены в питомнике, и их стоимость составила 987 195,00 руб. Все работы по вырубке елей, посадке лип и дальнейшего устройства газона осуществляет муниципальное автономное учреждение «Горзеленхоз», стоимость выполнения работ составила 264 320,82 руб.», — сообщили на запрос НДН.инфо в Управление делами губернатора и правительства Новосибирской области.

В целом работы по озеленению территории обошлись в 1,25 млн рублей.

Фото: 2ГИС