Губернатор Новосибирской области поздравил аграриев с успешным завершением посевной кампании

Общая площадь ярового сева составила 2 млн 70 тыс. гектаров – это выше запланированных на региональном уровне показателей – около 102%.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко доложил губернатору о том, что наиболее существенное превышение достигнуто по техническим культурам – засеяно 354 тыс. гектаров, рост по отношению к прошлому году составил 98 тыс. гектаров. Существенное превышение – по высаженным площадям картофеля – на 700 гектаров больше, чем в 2021 году. Это положительно скажется на обеспечении населения данным продуктом. По кормовым культурам также все планы выполнены – несмотря на непростую погодно-климатическую ситуацию в регионе, связанную с возвратными заморозками и засухой.



