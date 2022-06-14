Губернатор Новосибирской области поздравил аграриев с успешным завершением посевной кампании

«Несмотря на сложности, сюрпризы погоды, посевная прошла успешно», – подчеркнул Андрей Травников.
«Можно констатировать, что по всем культурам кампания завершена, итоги подведены. Несмотря на сложности, сюрпризы погоды, посевная прошла успешно. Задачу перевыполнения плана мы реализовали. Желаю всем благоприятной погоды на лето, на уборочную кампанию, чтобы мы смогли собрать достойный урожай», – отметил глава региона.
Общая площадь ярового сева составила 2 млн 70 тыс. гектаров – это выше запланированных на региональном уровне показателей – около 102%.
Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко доложил губернатору о том, что наиболее существенное превышение достигнуто по техническим культурам – засеяно 354 тыс. гектаров, рост по отношению к прошлому году составил 98 тыс. гектаров. Существенное превышение – по высаженным площадям картофеля – на 700 гектаров больше, чем в 2021 году. Это положительно скажется на обеспечении населения данным продуктом. По кормовым культурам также все планы выполнены – несмотря на непростую погодно-климатическую ситуацию в регионе, связанную с возвратными заморозками и засухой.
Сельхозбригады региона на минувшей неделе продолжали работу по уходу за посевами и подъёму паровых полей, вышли на заготовку сенажа. Темпы работ – на уровне прошлогодних, сохраняются также высокие темпы технического переоснащения. Продолжается доведение до аграриев средств государственной поддержки – всего с начала года из федерального и областного бюджетов доведено 2 млрд 902 млн рублей, план доведения на текущую неделю – 124 млн руб.
Фото: архивы пресс-служб
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