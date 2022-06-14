В Заельцовском районе заработала новая поликлиника площадью почти 7 тысяч квадратов

В поликлинике есть отделение лучевой диагностики с возможностью проведения рентгенографии, флюорографии, маммографии, а также эндоскопическое и лабораторное оборудование.
В нашем городе появилась новая уникальная поликлиника, медучреждение начало принимать первых пациентов. Организацию деятельности врачебной службы поликлиники проинспектировал в ходе рабочей поездки первый замгубернатора Юрий Петухов.
В развивающихся районах областного центра для улучшения доступности медицинской помощи вводят современные учреждения здравоохранения первичного звена. Начавшая работу новая поликлиника для детей и взрослых по ул. Кубовая в Заельцовском районе Новосибирска будет обслуживать порядка 25 тысяч человек жителей растущего микрорайона «Стрижи». Сюда же для удобства проживающих рядом граждан, будет прикреплена часть населения Новосибирского сельского района. Здание поликлиники имеет общую площадь более 6800 кв. м. возведено по проекту повторного применения.
Об организации работы медицинского учреждения первому заместителю Губернатора доложили руководители областного минздрава и ГБУЗ НСО «ДГКБ №3», к которой относится новая поликлиника. Юрий Петухов ознакомился с работой регистратуры, взрослого терапевтического и педиатрического отделений, отделения лучевой диагностики и лаборатории.
Педиатрическое и терапевтическое отделения поликлиники имеют отдельный вход и отдельные регистратуры. Учтен вопрос доступности для маломобильных групп населения – поликлиника оборудована грузовыми и пассажирскими лифтами. Помимо взрослого и детского отделений здесь организован прием узких специалистов: невролога, кардиолога, эндокринолога, хирурга, отоларинголога, травматолога-ортопеда. Созданы кабинеты неотложной помощи, выдачи справок, дополнительного лекарственного обеспечения, отделение профилактики.
В составе поликлиники имеется отделение лучевой диагностики с возможностью проведения маммографии, рентгенографии, флюорографии, функциональной диагностики. Установлено современное оборудование для врачей-специалистов (акушера-гинеколога, офтальмолога, отоларинголога), эндоскопическое оборудование, а также лабораторное оборудование. Кабинеты специалистов укомплектованы современной офисной и медицинской мебелью.
«Появление нового современного медицинского комплекса в микрорайоне Стрижи – важный шаг для дальнейшего успешного развития микрорайона, население которого год от года увеличивается. Учреждение уникальное – под одной крышей здесь объединен широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей. Появление новой поликлиники позволит существенно улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей микрорайона», – отметил замгубернатора.
Фото: архивы пресс-служб
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