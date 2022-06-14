В Заельцовском районе заработала новая поликлиника площадью почти 7 тысяч квадратов

В нашем городе появилась новая уникальная поликлиника, медучреждение начало принимать первых пациентов. Организацию деятельности врачебной службы поликлиники проинспектировал в ходе рабочей поездки первый замгубернатора Юрий Петухов.

В развивающихся районах областного центра для улучшения доступности медицинской помощи вводят современные учреждения здравоохранения первичного звена. Начавшая работу новая поликлиника для детей и взрослых по ул. Кубовая в Заельцовском районе Новосибирска будет обслуживать порядка 25 тысяч человек жителей растущего микрорайона «Стрижи». Сюда же для удобства проживающих рядом граждан, будет прикреплена часть населения Новосибирского сельского района. Здание поликлиники имеет общую площадь более 6800 кв. м. возведено по проекту повторного применения.