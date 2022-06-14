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Мэр Новосибирска рассказал, будут ли перекрывать движение транспорта на День города

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Отразится ли празднование на движении общественного транспорта?

В этом году мероприятия в День города в Новосибирске будут проходить без перекрытия общественного движения. Об этом во вторник, 14 июня, на оперативном совещании заявил мэр Анатолий Локоть.

«Готовимся к Дню города с учетом режима повышенной готовности, с учетом всех ограничений, — отметил глава города. — Мероприятия будут проходить без перекрытия общественного движения, транспорта».

Напомним, что впервые со времени начала коронавирусной пандемии в этом году планируется полномасштабное празднование Дня города.

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