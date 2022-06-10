В Новосибирске ограничено движение по улице Бориса Богаткова

В Новосибирске более чем три с половиной месяца будет перекрыта улица Бориса Богаткова. Причина — работы по реконструкции тепловой сети. Ограничение движения будет действовать с 10 июня по 30 сентября.

Все оставшееся лето и до конца сентября участок магистрали от дома № 102 до здания № 152 (это 600 метров дороги) будут поэтапно закрывать для проезда. Автомобилистам придется объезжать места ремонта другими маршрутами.

График ограничения движения:

· с 10 июня по 10 июля — на пересечении с ул. Короленко;

· с 11 по 30 июля — на пересечении с ул. Пролетарской;

· с 31 июля по 20 августа — на пересечении с ул. Карла Либкнехта;

· с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Красноармейской;

· с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Далидовича.

На период ремонта водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать ПДД.