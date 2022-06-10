В Новосибирской области модернизируют библиотеку за 10 миллионов рублей

Каждый из залов новой модельной библиотеки будет связан с туристическими достопримечательностями.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время личного приема в приемной президента России в СФО рассмотрел обращения жителей Коченевского, Маслянинского, Тогучинского и Новосибирского районов. Одна из ключевых тем – строительство и ремонт социальных объектов, в том числе Маслянинская центральная библиотека, ставшая победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году. На модернизацию выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.
Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень, – все это не только туристические достопримечательности Маслянинского района, но и название залов модельной библиотеки, которую отремонтируют в поселке Маслянино в рамках нацпроекта «Культура». С просьбой оказать содействие в капитальном ремонте помещений и создании модельной библиотеки обратились представители Совета общественных организаций района.
Залы модельной библиотеки будут связаны с достопримечательностями и особенностями района: «Барсуковские пещеры», «Елбанский ельник», «Суенгинский водопад», «Пихтовый гребень», «Золотые россыпи», «Льняное поле» и другие. Дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам. Обновленная библиотека, которая должна открыться уже в сентябре этого года, поможет не только узнать много нового о районе как его жителям, так и гостям, но и привлечь новых посетителей. Сейчас библиотеку посещает почти четыре тысячи человек, в районе уверены: благодаря созданию модельной библиотеки это число может вырасти в два раза.
«Наш родной Маслянинский район очень красив, у нас много достопримечательностей, памятников природы, активно развивается туризм», – говорит директор библиотеки Светлана Литвинова. – И мы видим миссию новой библиотеки в том, чтобы сохранить и передать любовь к своей малой Родине всем, кто посетит библиотеку: через оформление, интерьер, краеведческую информацию, книги, мероприятия, через создание информационного портала «Сибирская Швейцария» и даже через внутреннее оформление помещений. Библиотека станет проводником культурного бренда территории. Залы связаны с достопримечательностями и историей Маслянинского района. У нас будет много новых книг, множество новых услуг и форм работы, здесь всем без исключения найдется занятие по душе, каждый сможет с пользой провести время».
На текущий момент в библиотеке практически завершен капитальный и текущий ремонт: отремонтированы стены, потолок, полы, установлена новая электрическая проводка, ремонтируется фасад здания, устанавливаются двери, построен санузел для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рабочие приступили к авторской росписи стен. Создается современное комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, с различными зонами для чтения, общения, проведения досуга, развития творческого потенциала, доступом к современным информационным ресурсам, социальной адаптации и реабилитации. В новую библиотеку уже приобретена компьютерная техника и современное библиотечное оборудование.
Фото: архивы пресс-служб
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