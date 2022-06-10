В Новосибирской области модернизируют библиотеку за 10 миллионов рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время личного приема в приемной президента России в СФО рассмотрел обращения жителей Коченевского, Маслянинского, Тогучинского и Новосибирского районов. Одна из ключевых тем – строительство и ремонт социальных объектов, в том числе Маслянинская центральная библиотека, ставшая победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году. На модернизацию выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.

Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень, – все это не только туристические достопримечательности Маслянинского района, но и название залов модельной библиотеки, которую отремонтируют в поселке Маслянино в рамках нацпроекта «Культура». С просьбой оказать содействие в капитальном ремонте помещений и создании модельной библиотеки обратились представители Совета общественных организаций района.