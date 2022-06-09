Андрей Травников проконтролировал ход строительства нового общежития НГТУ

В общежитии, состоящем из двух блоков – 16 и 13 этажей, – смогут жить 790 студентов. В новых зданиях разместят не только комнаты для отдыха, пространства для занятий студентов, но и тренажерный и спортивный залы, бытовые и хозяйственные помещения, обеденный зал кафе. Общая площадь двух блоков – более 21 тыс. кв. метров. Стоимость объекта – 1,5 млрд рублей.



Вопрос строительства нового общежития губернатор обсуждал с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в наш регион летом 2020 года. По итогам визита министр подписал приказ о строительстве необходимых студентам НГТУ помещений в течение трех лет.



«Очень важно, что федеральный центр помогает знаковому для нашего региона учреждению. Новые общежития важны для всех вузов Новосибирской области. Мы видим, что, благодаря поддержке президента России, количество бюджетных мест в наших вузах растет, и задача обеспечить комфортное проживание обучающихся год от года становится все актуальнее. В Академгородке сейчас строится первая очередь кампуса мирового уровня, НГТУ в следующем году получит здания нового общежития, строится общежитие в НГУЭиУ. Мы решаем задачу комфортного размещения студентов, даже с учетом роста их числа в наших вузах», – отметил глава региона.

