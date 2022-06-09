Андрей Травников проконтролировал ход строительства нового общежития НГТУ

Ожидается, что оно будет готово к сентябрю 2023 года.
В общежитии, состоящем из двух блоков – 16 и 13 этажей, – смогут жить 790 студентов. В новых зданиях разместят не только комнаты для отдыха, пространства для занятий студентов, но и тренажерный и спортивный залы, бытовые и хозяйственные помещения, обеденный зал кафе. Общая площадь двух блоков – более 21 тыс. кв. метров. Стоимость объекта – 1,5 млрд рублей.
Вопрос строительства нового общежития губернатор обсуждал с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в наш регион летом 2020 года. По итогам визита министр подписал приказ о строительстве необходимых студентам НГТУ помещений в течение трех лет.
«Очень важно, что федеральный центр помогает знаковому для нашего региона учреждению. Новые общежития важны для всех вузов Новосибирской области. Мы видим, что, благодаря поддержке президента России, количество бюджетных мест в наших вузах растет, и задача обеспечить комфортное проживание обучающихся год от года становится все актуальнее. В Академгородке сейчас строится первая очередь кампуса мирового уровня, НГТУ в следующем году получит здания нового общежития, строится общежитие в НГУЭиУ. Мы решаем задачу комфортного размещения студентов, даже с учетом роста их числа в наших вузах», – отметил глава региона.
Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев доложил губернатору о том, что сегодня в НГТУ обучается более 13 тысяч студентов, а количество мест в общежитиях вуза – около четырех тысяч. «Этого очень мало для того, чтобы расселить всех желающих – нам нужны новые общежития. Два года назад нам выделили деньги на строительство, – рассказал ректор. – Блоки нового здания будут соединены крытым теплым переходом, под которым будет автомобильный проезд. Предполагаем, что здесь будут жить наши лучшие, самые талантливые студенты, исследователи и инноваторы, магистранты и аспиранты, часть комнат будет выделена под жилье для молодых семей. После постройки и ввода этого общежития мы будем поэтапно капитально ремонтировать все действующие сейчас общежития».
Фото: архивы пресс-служб
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