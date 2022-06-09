В Новосибирской области определили победителей голосования по благоустройству

В Новосибирской области завершилось голосование по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Во всех 14 населенных пунктах, принимавших участие в голосовании, определились объекты-победили, которые получат средства на благоустройство в 2023 году.

«Голосование по выбору объектов благоустройства завершилось, определились объекты-победители, на которые, согласно разработанным проектам, будут направлены средства федерального и областного бюджетов в 2023 году», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.