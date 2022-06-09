В Новосибирской области идет проверка спортивных площадок и других летних локаций для детей

Контроль за безопасностью на территориях для детей и в организациях, обеспечивающих пребывание детей в летний период, осуществляется в Новосибирской области под контролем региональных министерств труда и социального развития, образования, физической культуры и спорта. Ведутся проверки в детских летних оздоровительных лагерях, организациях соцподдержки семей с детьми, на спортивных площадках региона.

Под контролем министерства труда и социального развития Новосибирской области все детские загородные стационарные лагеря получили новые утвержденные паспорта безопасности и проверены на предмет соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов. В загородных лагерях запланировано обеспечение охраны сотрудниками специализированных охранных предприятий, установлены системы видеонаблюдения, в 90% организаций обеспечено кнопками тревожной сигнализации (КТС), в 92% проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. До конца июня завершится приемка всех организаций отдыха и оздоровления детей – обследование их комплексной безопасности производится районными межведомственными комиссиями с 11 мая 2022 года.



В жилых помещениях организаций отдыха детей и их оздоровления предусмотрено размещение информации с телефонами экстренных служб и порядком действия при угрозе и (или) совершении террористического акта на информационных стендах.



Сеть организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми, представлена 8 учреждениями подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области. Все учреждения оборудованы видеонаблюдением, КТС, имеют периметральное ограждение. Круглосуточную охрану учреждений осуществляют сотрудники частных охранных организаций. Министерством труда и социального развития Новосибирской области осуществляется мониторинг обеспечения безопасности учреждений, осуществления пропускного режима.



В рамках подготовки подведомственных министерству образования Новосибирской области летних лагерей к оздоровительной кампании текущего года (образовательный парк им. О. Кошевого и ДОЛ «Гренада») проведено обучение руководителей и ответственных лиц мерам пожарной безопасности, проверена работоспособность автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга, заключены договоры по охране общественного прядка. Программами проведения летней смены и профильных смен предусмотрено проведение специализированных занятий по профилактике безопасности жизнедеятельности детей. Разработаны инструкции, памятки по предупреждению террористических актов и правилам безопасного поведения в случае их возникновения. Разработаны паспорта антитеррористической защищенности.



Кроме того, во всех районах Новосибирской области будут проверены все спортивные площадки, оборудованные спортивным инвентарем (футбольными воротами, тренажерами, волейбольными сетками, баскетбольными стойками и так далее). Соответствующие письма в администрации муниципальных районов направлены региональным министерством физической культуры и спорта.