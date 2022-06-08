Какие меры поддержки получат новосибирские промышленные компании?

Льготные займы, платформы микросубконтрактации и телеграм-бот для установки и развития деловых контактов – все эти услуги доступны предприятиям Новосибирской области в рамках региональных и федеральных госпрограмм. Меры поддержки промышленных компаний представили на пресс-конференции руководители государственной инфраструктуры услуг для бизнеса.

О мерах поддержки со стороны правительства Новосибирской области рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. По словам министра, минпромторг региона сохранил субсидии на часть затрат при покупке оборудования в полном объеме, эта мера поддержки пользуется наибольшим спросом. На ее реализацию предусмотрено 22,7 млн рублей. Продолжает действовать региональная госпрограмма по развитию промышленности – Фонд развития промышленности Новосибирской области докапитализирован на 67,1 млн рублей.

«В нашем регионе продолжает работу Фонд развития промышленности, который разрабатывает специальные финансовые продукты. Совместно с подведомственной организацией наше министерство развивает ресурсы под названием «Сделаем сами»: сайт поможет средним и крупным предприятиям, а телеграм-бот поможет микро-, малым и начинающим предприятиям», – рассказал министр Андрей Гончаров.

Минпромторг региона совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области создали сайт-платформу микросубконтрактации, где одни компании могут разместить информацию о потребностях, а другие – откликнуться с предложением о сотрудничестве. Сайт не имеет нагруженных каталогов, сложных полей для заполнения. Еще один плюс – максимально снижены риски внесения спама за счет авторизации через госуслуги. Протестировать возможности сайта предприятия могут по адресу partner.nso.ru.

Другой разработкой параллельно занялся региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Специалисты создали телеграм-бот «Сделаем сами», где в интерфейсе чата компании могут заявить о своих потребностях в нехватке товара или желании продать его. Доработки бота позволили расширить его функционал экспресс-консультированием о том, какие ведомства могут помочь бизнесу в случае проблем в условиях санкций. Открыть бот в мессенджере можно по ссылке.

«Для нас было важно создать понятный инструмент, где предприниматели могут самостоятельно обмениваться своими запросами и предложениями. Последний пункт в анкетах бота – контакты, куда можно обратиться и актуализировать информацию. А если потребуются корректировки или появятся пожелания по совершенствованию бота, мы готовы прислушаться. Дать обратную связь можно через техподдержку – ссылка на нее есть в описании бота», – пояснил руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Финансовые продукты поддержки предприятий представил директор Государственного фонда развития промышленности Виктор Карбовский. Наиболее актуальную поддержку запустили в рамках программы «Технологический потенциал». «В этой программе – наиболее привлекательные условия. Сумма займа составляет от 5 до 50 млн рублей до 3 лет, исходя из типа поручительства действуют разные процентные ставки: 2,5% при условии обеспечения рабочими местами молодых специалистов, 3% годовых: банковская гарантия или поручительство Гарантийного фонда НСО, 5% при другом обеспечении.

«Еще одна пилотная для России программа Фонда развития промышленности касается грантового возмещения части затрат на обслуживание кредитов промпредприятий. Фонд готов профинансировать до 70% от стоимости обслуживания заемных средств», – отметил директор Фонда Виктор Карбовский.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона готово к сотрудничеству и конструктивному диалогу, подчеркнул в завершение мероприятия Андрей Гончаров. Обратиться с предложениями можно в минпромторг по почте mtv@nso.ru или написав обращение на сайте ведомства. Продолжает работу горячая линия по номеру 8(800)600-3407.

Фото: архивы пресс-служб