11 и 12 июня на территории новосибирских кладбищ перекроют движение

11 и 12 июня, в дни празднования Родительской субботы и Троицы, в Новосибирске вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств — кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства на городских кладбищах.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, ограничения будут действовать 11 и 12 июня с 9:00 до 19:00 на «Заельцовском», «Гусинобродском», «Клещихинском» кладбищах, а также на проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на улице Малыгина.

Стоит также отметить, что в эти дни на городских кладбищах будет организовано дежурство медиков, полиции и спасателей.