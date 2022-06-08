18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирцев приглашают выбрать название для двух городских скверов

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Речь идет о зеленых локациях около ГПНТБ и НОВАТа.

Новосибирцам предоставили возможность выбрать название для двух скверов. Об этом сообщают в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

Один из скверов находится за Театром оперы и балета, рядом с улицами Орджоникидзе, Депутатская и Каменская. Новосибирцам необходимо выбрать следующие наименования: Кузнецкий сквер, сквер «Тринадцатый трамвай», сквер имени В.Д. Вегмана. Кроме того, можно указать свой вариант.

В городской администрации отмечают, что идея назвать парк «Тринадцатым трамваем» появилась после того, как там установили памятник одноименному транспорту.

Второй сквер располагается у ГПНТБ СО РАН на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова. Горожане могут выбрать: сквер им. А.А. Воловика, сквер «Библиотечный», сквер «Весна». Также можно предложить свой вариант.

Фото: 2ГИС

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: