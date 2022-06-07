Май-2022 признан самым жарким за всю историю Новосибирска

По информации начальника новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, в мае средняя температура была на пять-восемь градусов выше нормы. В результате май-2022 возглавил пятерку самых жарких за всю историю города (другие жаркие года — 2014, 1994, 1996 и 2019)

«Если в остальных регионах Сибири такая высокая температура в этот период отмечалась местами, то в Новосибирской области во второй декаде на половине территории, в третьей декаде на большей части температура оказалась в первой пятерке», — цитирует эксперта VN.ru

Кроме того, она отметила, что май выдался сильно засушливым, в некоторых районах отмечался жесточайший дефицит осадков. В первой декаде месяца ни капли осадков не было в 23 районах Новосибирской области.