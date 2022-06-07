Как новосибирцы решили назвать парк в пойме Каменки?

Жители сибирского мегаполиса выбрали название для нового парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Результаты голосования оказались вполне логичными: парк будет носить название «Каменка». Голосование проходило на специальном портале нацпроекта 54.gorodsreda.ru с 15 апреля. В нем приняли участие более 23 000 человек.

Новосибирцам предложили шесть вариантов наименования: «Каменка», «Речной», «Мельница», «Ива», «Луговой», «За Каменским шоссе». За «Каменку» проголосовали более 14 тысяч горожан.

Первый этап благоустройства парка начался 25 апреля. Он включает в себя очистку будущей зеленой зоны от мусора, проведение демонтажных работ, формирование технического проезда с велополосой, создание специальных покрытий для проезда пожарной техники, пешеходных дорожек, экотроп, площадок для тренажеров, природных и смотровых площадок, событийной поляны, огороженных площадок для выгула собак, игрового лабиринта, а также строительство четырех пешеходных мостов.

Далее планируют высадить устойчивую растительность, которая не будет отрицательно влиять на открытое русло реки. На бортах речной долины высадят сосновые насаждения, в низине – темнохвойные, а вдоль дорожек – декоративные растения преимущественно аборигенной флоры.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в ходе выполнения первого этапа благоустройства начальная стоимость работ составила более 299 миллионов рублей. Завершить все работы планируют в середине октября 2023-го.

Фото: green.novo-sibirsk.ru