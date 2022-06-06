Новосибирские пляжи продолжают готовить к купальному сезону

Работа по приемке мест отдыха на водных объектах в Новосибирской области продолжается. Как сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, принято семь пляжей из 21 запланированного.

Проведено 1380 патрулирований, проверены места отдыха в 12 муниципальных образованиях. Из 75 запланированных к открытию спасательных постов были выставлены лишь семь. Господин Орлов отметил, что это «обусловлено в том числе завершением обучения спасателей», и выразил уверенность в дальнейшем исправлении ситуации.