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Новосибирские пляжи продолжают готовить к купальному сезону

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На данный момент в регионе готовы семь пляжей.

Работа по приемке мест отдыха на водных объектах в Новосибирской области продолжается. Как сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, принято семь пляжей из 21 запланированного.

Проведено 1380 патрулирований, проверены места отдыха в 12 муниципальных образованиях. Из 75 запланированных к открытию спасательных постов были выставлены лишь семь. Господин Орлов отметил, что это «обусловлено в том числе завершением обучения спасателей», и выразил уверенность в дальнейшем исправлении ситуации.

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