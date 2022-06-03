Более 40 километров трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» отремонтируют по нацпроекту

Трасса «Новосибирск-Кочки-Павлодар» станет крупнейшим объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года в регионе. В этом году объемы ремонта на трассе увеличатся почти вдвое.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, за летний период дорожники планируют привести в нормативное состояние больше 40 км дороги. Работы пройдут в четырех районах региона: Ордынском, Кочковском, Краснозерском и Карасукском. В Ордынском районе приведут в нормативное состояние 3 км дороги, в Кочковском – 14,5 км, в Краснозёрском – 17,3 км, в Карасукском – 8,3 км. Участки ремонта определены по результатам проведённой диагностики дороги. Кроме того, решается вопрос о дополнительных участках ремонта трассы в Ордынском районе в 2022 году.



«Подрядчик выполнит фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и основного слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин. Специалисты также заменят дорожные знаки, нанесут горизонтальную дорожную разметку. Итогом всех работ станет увеличение пропускной способности дороги. Кроме того, повысится уровень безопасности участников движения», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



В настоящий момент проводятся торги, к работам дорожники приступят в конце июня. Напомним, что в 2020-2021 годы уже приведен в нормативное состояние 41 км трассы, из них в прошлом году – 23 км. Таким образом, объемы ремонтных работ на трассе в этом году увеличатся почти в два раза. Работы по приведению дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в нормативное состояние будут продолжены и в следующие годы.