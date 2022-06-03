Анатолий Локоть поручил в течение месяца сделать паспорта новосибирским дорогам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить паспорт технического состояния дорог и тротуаров в городе. Указанные объекты должны войти в план ремонтных работ на следующую пятилетку. В ходе аппаратного совещания глава города отметил, что данное поручение было озвучено давно. Сейчас его решено внести в протокол и формализовать.

«[Поручаю] провести мониторинг и составить паспорт дорожно-пешеходного хозяйства по каждому району. Работы провести совместно с районными администрациями, — заявил мэр. — С тем, чтобы по каждому району было понятно, какие дороги и в каком объеме надо отремонтировать в 2022, 2023 и 2024 годах. Давайте отталкиваться не от финансов, а от технического состояния этих дорог. Прошу в пятилетку расписать».

Такие же документы должны быть сделаны по тротуарам. По словам мэра, оценка технического состояния дорожно-пешеходного хозяйства должна носить не общий, а подробный характер. Это упростит процесс обсуждения финансирования ремонтных работ.

«Сегодня мы все время отталкиваемся от финансовых возможностей: сколько у нас есть, сколько нам дали, о чем сумели договориться. Прежде всего ставлю задачу [провести] именно технический, профессиональный мониторинг состояния дорожного хозяйства. Считаю, в течение месяца такую работу надо сделать», — резюмировал градоначальник.