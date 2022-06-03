С 17 июня новосибирцы не смогут парковаться на площади Калинина

С 17 июня запрещается парковаться на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. С этого дня можно ставить свой автомобиль на стоянку только на улице Дуси Ковальчук и на Красном проспекте — там, где это не запрещают ПДД.

Вместо парковки на участке возле здания по адресу Дуси Ковальчук, 179/2 будет создан островок отдыха для разделения пешеходных потоков. В некоторых местах парковки сохранятся, но изменится их форма из-за того, что там будет проложена велодорожка.

Основной причиной устранения большинства парковочных мест на площади Калинина является предстоящая установка здесь стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

Фото: 2ГИС