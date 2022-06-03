У новосибирских врачей появился еще один вертолет

Антон Демидов, пилот нового вертолета Ансат, рассказывает о его характеристиках. Нелетной погоды для этой машины практически нет. Вылет возможен даже при ветре 25 м/секунду. «Мы летаем на расстояния до 200 километров. Скорость вертолета – 220км/ч. Высота – до 4,5 тысяч метров. Он вмещает реанимационное оборудование, одного пациента и двух медиков».

Первый вертолет – МИ-8 – начал работать в Новосибирской области в августе 2019 года. Асант – в марте этого года. Оба вертолета региону в рамках федерального проекта по договору предоставляет Национальная служба санитарной авиации корпорации Ростех.

Министр здравоохранения Константин Хальзов объясняет, что небольшой Ансат появился у новосибирских медиков в целях повышения эффективности работы санавиации. «Для нас это очень эффективно с точки зрения экономической составляющей – летный час [Ансата] дешевле практически на 30%. Это позволяет за счет сэкономленных средств осуществить больше вылетов и эвакуировать больше пациентов. Допустим, полет в Маслянино – туда час и обратно час, а стоимость [летного часа МИ-8] очень высокая. Опыт [использования] Ансатов в центральной России показал, что там, где небольшие расстояния, он очень хорошо справляется».