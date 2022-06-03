У новосибирских врачей появился еще один вертолет

Первый вертолет – МИ-8 – начал работать в нашем регионе летом 2019 года.
Антон Демидов, пилот нового вертолета Ансат, рассказывает о его характеристиках. Нелетной погоды для этой машины практически нет. Вылет возможен даже при ветре 25 м/секунду. «Мы летаем на расстояния до 200 километров. Скорость вертолета – 220км/ч. Высота – до 4,5 тысяч метров. Он вмещает реанимационное оборудование, одного пациента и двух медиков».
Первый вертолет – МИ-8 – начал работать в Новосибирской области в августе 2019 года. Асант – в марте этого года. Оба вертолета региону в рамках федерального проекта по договору предоставляет Национальная служба санитарной авиации корпорации Ростех.
Министр здравоохранения Константин Хальзов объясняет, что небольшой Ансат появился у новосибирских медиков в целях повышения эффективности работы санавиации. «Для нас это очень эффективно с точки зрения экономической составляющей – летный час [Ансата] дешевле практически на 30%. Это позволяет за счет сэкономленных средств осуществить больше вылетов и эвакуировать больше пациентов. Допустим, полет в Маслянино – туда час и обратно час, а стоимость [летного часа МИ-8] очень высокая. Опыт [использования] Ансатов в центральной России показал, что там, где небольшие расстояния, он очень хорошо справляется».
МИ-8 летает в отдаленные районы – Кыштовку, Венгерово, Татарск. Ансат – в те, что находятся в пределах 200 километров от Новосибирска – Маслянино, Черепаново, Сузун, Болотное. МИ-8 используют и в случае, если нужна транспортировка сразу нескольких человек, он вмещает трех лежачих пациентов, рассказывает представитель НССА в Новосибирске Владимир Базалев. «Кроме бригады скорой помощи у нас еще бывают случаи, когда нужны дополнительно узкие специалисты областной больницы (неонатолог, комбустиолог). Конечно, тогда тоже летит «восьмерка». Оба вертолета всегда готовы к полету. Всего через полчаса с момента поступления заявки могут подняться в небо.
Главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич перечисляет, кого эвакуирует санавиация: пациенты с инфарктом миокарда или инсультом – в первые сутки, больные с тяжелыми сочетанными травмами, термическими ожогами, женщины с патологией беременности, маловесные новорожденные. Те, кому необходима медпомощь в больницах третьего уровня – самых оснащенных.
Александр Балабушевич сам до сих пор по выходным летает в составе авиамедицинской бригады. «Вертолет – это самые тяжелые пациенты. Вот из недавнего – ДТП в Черепановском районе в апреле. Двоих пациентов эвакуировали, молодых – 17 и 13 лет, с ушибом мозга, на ИВЛ, с тяжелыми травмами – повреждение таза, конечностей, внутренних органов. Вертолет – это минимум тряски, минимум ускорения и торможения [по сравнению с автомобилем]. Это наиболее щадящий вид транспортировки», - подчеркивает главврач.
Сейчас оба вертолета базируются на территории авиаремонтного завода. Специально для санавиации здесь оборудовали круглосуточную освещенную вертолетную площадку, на которую можно приземляться в темное время суток.
В связи со сменой площадки областное министерство здравоохранения изменило маршрутизацию. Самых «срочных» пациентов – с инсультами и инфарктами скорая помощь везет в региональный сосудистый центр Горбольницы № 1. Она намного ближе к посадочной площадке. В областную больницу доставляют пациентов с ожогами, травмами, беременных женщин, новорожденных.
С тех пор, как в Новосибирской области возобновила полеты санитарная авиация, из районов эвакуировали уже более 800 тяжелых пациентов. Врачи говорят – во время транспортировки случались и остановки сердца, и клинические смерти, но оснащение вертолета позволяет в воздухе проводить полноценную реанимацию. Поэтому, благодаря слаженной профессиональной работе медиков и пилотов, новосибирская санавиация не потеряла ни одного человека.
Фото: архивы пресс-служб
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