Насколько изношена инфраструктура новосибирских лагерей?

Износ инфраструктуры летних лагерей, находящихся в ведении мэрии Новосибирска, составляет около 30-50%. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. Он отметил, что если речь идет о полном восстановлении всей материальной базы, то «цифра исчисляется в несколько миллиардов рублей».

«На сегодняшний день мы должны очень четко понимать, что наши лагеря будут пользоваться и сейчас, и в последующие годы еще большим спросом. Наша мечта — все эти лагеря превратить в современное, новое, с новыми корпусами, полностью соответствующим санитарным нормам. Мы в ожидании, что наши лагеря увидят новую инфраструктуру», — сказал глава департамента.

Он подчеркнул, что предложения и расчеты уже подготовлены, и городские власти планируют включиться в программу капремонта и строительства, которая должна быть реализован до 2030 года.