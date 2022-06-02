В первые летние выходные новосибирцев ждет минусовая температура

В Новосибирской области 3 и 4 июня ночью ожидаются заморозки до –2 градусов. Об этом сообщают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

3 июня температура ночью упадет до +4…+6 градусов, а в пригороде ожидаются заморозки до 0…–2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. При этом осадки маловероятны, однако будет пасмурно, местами может пойти небольшой дождь. Порывы северного ветра достигнут 4–9 метров в секунду.

4 июня ночью в Новосибирскую область также придут заморозки до 0…–2 градусов. В городе температура ночью будет держаться в пределах +2…+4.