В Новосибирской области заработало паллиативное отделение регионального Дома ребенка

В Кировском филиале регионального Дома ребенка расширили детское паллиативное отделение и организовали выездную бригаду. Накануне открытия отделения в нем побывали министр здравоохранения региона Константин Хальзов и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Главврач Дома ребенка Валентин Столицин показал новые, пока пустые палаты – после ремонта в них есть все, чтобы было удобно и ребенку, и его родителям: функциональные кровати, санузел с душем, удобные кресла. Паллиативное отделение стало больше на 6 мест – теперь их 16. Первые 10 паллиативных коек организовали в Кировском филиале Дома ребенка в 2019 году – для детей, оставшихся без попечения родителей. А 1 июня здесь начали принимать и детей из семей. Родители, если захотят, смогут находиться с ребенком круглосуточно. «По желанию родителей. Если они хотят сами ухаживать – ложатся вместе с ребенком. Если родители хотят отдохнуть, сделать ремонт, восстановиться, мы можем ребенка взять без родителей. Если они хотят приходить только на день, как в дневной стационар, этот вариант тоже возможен. У нас будет индивидуальный подход, с учетом ситуации в каждой семье», – объяснил Валентин Столицин.