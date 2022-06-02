В Новосибирской области заработало паллиативное отделение регионального Дома ребенка

1 июня обновленное отделение начало принимать маленьких пациентов.
В Кировском филиале регионального Дома ребенка расширили детское паллиативное отделение и организовали выездную бригаду. Накануне открытия отделения в нем побывали министр здравоохранения региона Константин Хальзов и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Главврач Дома ребенка Валентин Столицин показал новые, пока пустые палаты – после ремонта в них есть все, чтобы было удобно и ребенку, и его родителям: функциональные кровати, санузел с душем, удобные кресла. Паллиативное отделение стало больше на 6 мест – теперь их 16. Первые 10 паллиативных коек организовали в Кировском филиале Дома ребенка в 2019 году – для детей, оставшихся без попечения родителей. А 1 июня здесь начали принимать и детей из семей. Родители, если захотят, смогут находиться с ребенком круглосуточно. «По желанию родителей. Если они хотят сами ухаживать – ложатся вместе с ребенком. Если родители хотят отдохнуть, сделать ремонт, восстановиться, мы можем ребенка взять без родителей. Если они хотят приходить только на день, как в дневной стационар, этот вариант тоже возможен. У нас будет индивидуальный подход, с учетом ситуации в каждой семье», – объяснил Валентин Столицин.
В отделении будут подбирать и корректировать терапию, обучать родственников ухаживать за детьми, обращаться с медицинским оборудованием, проводить необходимые медицинские манипуляции. В среднем, «домашние» дети будут проводить здесь 21 день. Тяжелые дети-отказники живут в отделении постоянно.
В Новосибирской области сегодня около 400 паллиативных детей, 44 из них – на ИВЛ. Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала, что количество детей с паллиативным статусом будет увеличиваться, потому что изменились федеральные рекомендации по его оформлению. «Постепенно, с увеличением количества пациентов, мы будем увеличивать количество коек. Программа у нас рассчитана на ближайшие три года», – пояснила замминистра.
Татьяна Анохина подчеркнула, что выездная помощь паллиативным детям важна не меньше стационарной. «Дети часто очень тяжелые – дышат через специальные трубочки, питаются через специальные трубочки, у некоторых дома – аппараты ИВЛ портативные. Хороший, качественный уход за таким ребенком – это искусство, которому обучают родителей. У большинства детей родители – не медработники, поэтому приходится начинать с нуля. И впоследствии, такие семьи нуждаются в поддержке медицинских работников. Специалисты выездных бригад постоянно их навещают», – рассказала она. За прошлый год паллиативные бригады в Новосибирской области выезжали к детям 2870 раз.
Фото: архивы пресс-служб
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